نادية لطفي لـ زكي فطين: لست أول واحد يبيع سيارته للعلاج من السرطان!

متابعة بتجـــــــــــرد: دعمت الفنانة “نادية لطفي” الفنان “زكي فطين عبد الوهاب” من خلال مداخلة هاتفية لها مع “وائل الإبراشي” في برنامج “كل يوم” الذي يعرض على قناة ON E، وذلك بعد إعلان إصابته بالسرطان.

وأعربت “نادية” عن سعادتها للإبراشي وعلقت: “أنا سعيدة أنك قدمتلي أحلى وأحب فنان على قلبي الجميل “زكي” الذي اكتشفته فجاة في أجواء المسلسلات، ولفت نظري، ولم أعلم هو مين ولا أبوه وأمه مين، وحسيت أنه هيبقي ممثل هايل واكتشفت أنه طلع ممثل عظيم زي أبوه، وبقى في مكانة هو اللي حط نفسه فيها، وفي المسلسلات تلاقي زكي راسخ وعظيم”.

ورد عليها زكي قائلا: “انتي الجوهرة بتاعتنا”، وتابعت نادية: “لو كنت أعلم أن أنت نجل فطين عبد الوهاب من بدري كنت خدتك على حجري من زمان”، وتوجهت بالكلام عن الفنانة ليلى مراد وقالت: “ليلى مراد دي قالوا عليها القيثارة والدتك محتاجة حلقات علشان نقدر نتكلم عنها”.

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واستكملت: “المحن كلها متساوية، التعب واحد بس الأطباء اللي بتصنف الأمراض، والله الناس كلها بتحبه وهيقوم بالسلامة، ده كان عجبني كممثل له حضور، وكمان مبسوطة وسعيدة أنه هيتشغل مع السقا في فيلم العنكبوت”، موضحة أن زكي لا يهاب من السرطان، حيث كان يتحدث عن الدعاية المستمرة لمستشفى السرطان.

وأضافت نادية أنها اضطرت لبيع سيارتها كي تنفق على علاجها في الخارج عندما تعرضت لنزيف في المخ، موجهة رسالتها إلى زكي بأنه ليس أول فنان يلجأ لبيع سيارته من أجل العلاج، ووجهت نادية له الدعم وقالت إنها واثقة تماما أن زكي فطين عبد الوهاب سينتصر على مرض السرطان، مشيرة إلى أنها مرت بتجارب صعبة للغاية ولكنها أصبحت أفضل الآن وأن زكي سينجو من هذا المرض.

جدير بالذكر أن الفنانة نادية لطفي أحد أشهر نجوم زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام، منها “المومياء، الخطايا، قصر الشوق، الخائنة، الناصر صلاح الدين، السبع بنات، السمان والخريف، منزل العائلة المسمومة، لا تطفئ الشمس، الباحثة عن الحب، عدو المرأة، رجال بلا ملامح”، وكان مسلسل “ناس ولاد ناس” آخر أعمالها الفنية.