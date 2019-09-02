ميريهان حسين بإطلالة صيفية.. “انتي يوم بيضة ويوم سمرة”!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستقرام” صورًا لإطلالة جديدة أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية.

وظهرت ميريهان جالسة على صخرة أمام شاطئ البحر في أحد الأماكن الساحلية بشعر مموج جذاب وفستان مشجر طويل رمادي اللون، وذلك بعدسة المصور حسام عاطف فاروق.

وعلقت مستعينة بأغنية الكينج محمد منير قائلة: “أمانة يا هوا تكتب على الشراع اللقا اكيد من بعد الوداع”.

ولاقت صور ميريهان الكثير من تعليقات متابعيها الذين وصفوا هذه الإطلالة بالشكل الغجري الذي أعطاها لمسة جمال جديدة في شكلها، وأعجبوا بها جدا وعلق أحد متابعيها قائلا: “اسمر يا سمراني.. انتي يوم بيضة ويوم سمرة ”.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان كان مسلسل “علامة استفهام” بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكي، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودي، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ.