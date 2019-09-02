عمر خيرت يسحر جمهور القاهرة بختام "محكى القلعة"

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رويترز - تصوير: هاني عبد ربهالإثنين 2019/9/2 11:26 ص بتوقيت أبوظبي
عمر خيرت خلال حفل محكى القلعة
خطف الموسيقار العالمي عمر خيرت قلوب جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة، مساء الأحد، وحلّق بهم في سماء "محكى القلعة"، مقدما باقة من أشهر مؤلفاته التي حفرت في وجدان الجمهور على مدى عقود بأعمال تلفزيونية وسينمائية.
وفي ختام ساحر على مسرح "المحكى" المكشوف بقلعة صلاح الدين، جلس خيرت (70 عاما) خلف البيانو ليعزف على مدى ساعة موسيقى (اللقاء الثاني) و(قضية عم أحمد) و(غوايش) و(مسألة مبدأ) و(البخيل وأنا) وغيرها من المسلسلات والأعمال الدرامية.
رافقت خيرت في الحفل مجموعة من العازفين المتمكنين، من بينهم عازفة الهارب منال محيي الدين وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.
وشهد الحفل إقبالا كبيرا من جمهور ينتمي إلى فئات اجتماعية وعمرية مختلفة انتهزت الفرصة لحضور المناسبة التي أقيمت خارج أسوار دار الأوبرا؛ حيث اعتاد خيرت تقديم حفلاته.
وذكرت وزارة الثقافة المصرية أن عدد رواد الدورة الـ28 من المهرجان، الذي أقيم على مدى أسبوعين، بلغ نحو 130 ألفا.
وسبق حفل عمر خيرت عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية قدمت خلاله لوحات غنائية واستعراضية من جنوب مصر.
تأسس مهرجان القلعة للموسيقى والغناء عام 1990 ويعد من أبرز المهرجانات الصيفية في مصر.
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