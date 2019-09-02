خاص- “العميد” تيم حسن يستبق “الهيبة”.. إليكم التفاصيل

في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور النجم السوري تيم حسن خبرًا عن الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” وموعد المباشرة بتصويره، فاجأ تيم المتابعين بخبر غير متوقع حول مسلسل جديد يحمل اسم “العميد”.

في التفاصيل، قال الممثل تيم حسن، في تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر: ” نبدأ قريبا إن شاء الله مسلسل “العميد”، فكـرة KINGSET، كتابة وإخراج باسم السلكا، ومن انتاج KINGSET DKL PRODUCTION”.

وفي السياق عينه، غرّد الناقد الفني د. جمال فياض قائلا: “العميد مسلسل قصير (١٠ حلقات تقريباً) للعرض على إحدى المنصات الألكترونية (شاهد)، من بطولة تيم حسن وعدد من النجوم، تأليف باسم السلكا.. بعدها يبدأ تصوير الهيبة -4”.

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ولاستيضاح الصورة أكثر، تواصل موقع “الخليج 365” مع فياض، الذي أشار الى ان هذا المسلسل الجديد مؤلف من 10 حلقات فقط، سيكون من انتاج مجموعة MBC وسيتم عرضه عبر منصة تطبيق “شاهد”.

فياض لفت الى انه فور الانتهاء من تصوير “العميد”، سيباشر تيم وفريق عمل مسلسل “الهيبة” بتصوير حلقات الجزء الرابع، فالنصوص جاهزة وكذلك جميع الممثلين والعاملين في المسلسل، لافتا بالتالي الى انه كان من المقرر البدء بتصوير المسلسل مع بداية السنة الجديدة، لكن وبما أن شهر رمضان سيأتي بوقت مبكر هذا العام، فسيباشرون بالتصوير قريبًا تجنبًا لأي عوائق مناخية أو غيرها قد تطرأ.

الجديد بالذكر أن الجزء الرابع من مسلسل الهيبة سيضم الى جانب تيم حسن نخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا، بالاضافة الى شخصيات ووجوه جديدة ستشارك في العمل ابرزهم عادل كرم والنجمة السورية ديما قندلفت، وهو من إنتاج شركة الصبّاح.