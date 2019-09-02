خاص- خطوة ملفتة للنجم آدم تجاه سلطان الطرب في مهرجان قرطبا

بعد تحضيرات دامت لأشهر عديدة، افتتحت لجنة مهرجان قرطبا أولى لياليها يوم السبت الفائت، حيث استضافت سلطان الطرب جورج وسوف والنجم آدم، اللذين نجحا بخلق أجواء مميزة بين الحضور وإشعال المكان بأجمل الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل حماسي ملفت.

فما إن تم الإعلان عن ضيفي الليلة الاولى من المهرجان، حتى تهافت الناس من محبي سلطان الطرب والفنان آدم لحجز بطاقاتهم بهدف تمضية أوقات مميزة في ربوع قرطبا، على وقع أغنيات من صوتين مميزين، ضمن أجواء طربية أصيلة.

موقع “الخليج 365” كان حاضرًا وشاهدًا على أجمل اللحظات التي حصلت في الحفل، كما التقى قبل انطلاقة المهرجان المسؤولة الإعلامية في لجنة مهرجان قرطبا هناء كرم، التي اشارت الى انه ورغم الصعوبات المادية التي يعاني منها البلد بشكل عام والاوضاع الاقتصادية الصعبة، الا ان لجنة المهرجان تحاول جاهدة العمل بتقنيات عالية للمحافظة على المستوى التي اعتاد عليه الفنان والجمهور، وذلك بهدف ان يكون الفنان في الدرجة الاولى مرتاحًا ويقدّم للجمهور الافضل، وبالتالي يخلق اجواء مميزة، لافتة الى ان لجنة المهرجان اتخذت منذ الانطلاقة قرارًا باستضافة أهم النجوم اللبنانيين والعرب، وهذا ما قامت به على مدى السنوات الاربع الماضية حيث استضافت الراحل ملحم بركات، راغب علامة، وائل كفوري، نجوى كرم وغيرهم، وكذلك هي هذا العام تستضيف سلطان الطرب جورج وسوف الذي يحيي المهرجان للسنة الثانية، بعد ان لمس العام الماضي الجو المميز الذي سيطر على الحفل وتفاعل الجمهور الكبير معه، بالاضافة الى النجم آدم والفنان ملحم زين ومحمد خيري.

اما بالنسبة للتواصل مع النجوم، فقد لفتت “كرم” الى ان التواصل كان جدًا سهلاً، موجهة تحية الى الاستاذ روك حكيم، صاحب شركة “روك بروداكشن”، الذي كان صلة الوصل بين لجنة المهرجان وبين النجوم، وكذلك الاستاذ طارق كرم وهو صلة الوصل بينهم وبين الفنان محمد خيري، فالتعاون بين الجميع هو ما ادى الى نجاح المهرجان في كل عام واستمراريته.

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وفي الختام، وعدت “كرم” جمهور قرطبا ولبنان ان يكون العام المقبل أجمل من السنوات التي مضت، مشيرة الى انه من المتوقع استضافة فنانًا عالميًا، يتم الكشف عن اسمه لاحقًا.

من جهته، صاحب شركة “روك بروداكشن” الاستاذ روك حكيم، اشار لـ”الخليج 365” الى العلاقة المميزة التي تربطه بلجنة مهرجان قرطبا، الامر الذي ساعد على تنظيم الحفل بطريقة سلسة بعيدا عن التعقيدات، وكذلك النجاح الذي حققه هذا المهرجان الاعوام الماضية، خلق حماسًا اكثر لدى النجوم والجمهور للمشاركة هذا العام، واعدًا جمهور سلطان الطرب جورج وسوف بليلة جديدة العام المقبل، بالاضافة الى أهم النجوم.

الحفل كان مميزًا، بدأ مع النجم آدم وصوته الطربي الأصيل، حيث قدّم أجمل أغنياته بين جديد وقديم، وسط تفاعل مبهر من الجمهور، ليسلّم بعد ذلك المنصة لسلطان الطرب جورج وسوف الذي تمكن من إشعال الأجواء مع أغنياته المميزة والتي راح يرددها الجمهور بحماس شديد ضمن أجواء تُعتبر اكثر من رائعة.

اللافت في الحفل، انه وخلال تقديم سلطان الطرب احدى اغنياته، صعد النجم آدم الى المسرح وانضم الى الكورس المرافق لسلطان الطرب، مرددًا معهم اغنيات وسوف، ما جعل من الاخير ان يطلب من آدم الانضمام اليه ومشاركته الغناء، الا ان آدم لم يرضَ ذلك تقديرًا لتاريخ سلطان الطرب وفنّه الاصيل، فبقي ضمن الكورس. من هنا، وجّه وسوف كلمة لآدم قال فيها: “الله يحميك، الله يقدرني اخدمك وساعدك شو ما بقدر.. من قلبي بدعيلك الله يوفقك لأنك بتستاهل يا آدم”.

وبعد ذلك، واصل سلطان الطرب جورج وسوف تقديم أجمل الأغنيات وسط أجواء حماسية ملفتة مختتمًا الليلة الاولى من مهرجان قرطبا، ليستضيف المهرجان في اليوم التالي كل من الفنان ملحم زين والنجم محمد خيري.