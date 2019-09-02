استعراضُ النجوم لسيّاراتهم.. مفاخرة أم تباهي أمام زملائهم؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يلجأ عدد من النجوم في الوطن العربيّ، إلى استعراض لسياراتهم من خلال نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ما يجعل البعض يتّهمهم بعدم الشّعور بالفقراء، وآخرون يرجّحون إقدامهم على تلك الخطوة من أجل كيد زملائهم الفنانين.

آخر من نشروا صور سيارات النجم محمد وزيري، وكيل أعمال الفنانة هيفاء وهبي، حيث نشر صورة لسيارتها من نوع "فيراري"، وأحدث جدلًا بين المتابعين.

كما نشر عمرو دياب صورة له داخل سيارته من نوع "لامبورغيني"، وحينها اتّهمه البعض بتقليد الفنان محمد رمضان، الذي دائمًا ما يظهر بسياراته الفخمة على السوشال ميديا.

في الفيديو التالي ستتعرّفين على النجوم الذين لجأوا لاستعراض سياراتهم على مواقع التواصل الاجتماعيّ: