صورٌ صادمةٌ من سقوط كيفين هارت بسيارته في الوادي.. حالته الصّحيّة خطرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لَم يَهنأ الممثل الكوميديّ العالميّ، كيفين هارت، 40 عامًا، بصورة سيارته الفينتاج الزّرقاء من نوع بليموث باراكودا التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام، يوم أمس الأحد.

فبعد ساعات قليلة، تعرّض النّجم لحادث أليم، أسقطه في واد بعُمق 10 أقدام، أدّى إلى تحطّم الجُزء العلوي من السّيارةِ بشكل كامل، كان ذلك في تمام السّاعة الواحدة من صباح يوم الأحد.

وبِحسب التقارير الصّادرة عن موقع "TMZ" الأمريكيّ، لم يكن هارت من يقود السّيارة، بل كانَ معه شخصان آخران لم تُحدّد هويّتهما حتّى الآن.

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كما وصرّح أحد شهود العيان بأنّه حضرَ فريق كيفين هارت إلى موقع الحادث بعد الاصطدام بسيارة دفع رُباعيّ، واصطحبوا الممثل وغادروا إلى المُستشفى.

وعن صحّة الممثل الكوميديّ، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنّه يُعاني من جُروح بالغةٍ في ظهره، ولم تُعرف الحالة الصّحيّة للأشخاص الذين كانوا برفقته في السّيارة.