فى ذكرى رحيل والده نيشان يذكره بهذه الكلمات المؤثرة

نشر الإعلامي اللبنانى نيشان، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة جديدة يذكر فيها والده بالدعاء له فى ذكرى رحيله.

وقال الإعلامي نيشان فى تغريدته: "في مثل هذا اليوم رحل أبي، اغفر له وارحمه يا الله، رحم الله آباءكم في الحياة والممات".

وتفاعل متابعو نيشان عبر تويتر بالدعاء وطلب الرحمة والمغفرة لوالده، ومن بين تعليقاتهم: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. لروحه الرحمه والسلام.. الله يرحمه ويغفرله..الله يرحمه ويرزقك شوفته فى الجنة".

واشتهر نيشان بتقديم عدد من البرامج الفنية الناجحة، أبرزها "أنا والعسل"، "العراب"، "المايسترو"، "أبشر"، وغيرها من البرامج المهمة التي حظيت على إعجاب الجمهور المصري.



Advertisements

قد يهمك ايضاً:

سيرين عبد النور تظهر ببطن منتفخ ونيشان يُبارك لها

سيرين عبد النور تصرّ على نفي خبر حملها رغم تغريدة نيشان