شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..يوسف الشريف يزور زوجته إنجى علاء في موقع تصوير "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار النجم يوسف الشريف موقع تصوير "بلا دليل"، حيث هنأ زوجته المؤلفة إنجى علاء على مسلسلها الجديد، والذى يتم تصويره حاليا، بطولة درة وخالد سليم، والمقررعرضه فى شهر أكتوبر المقبل، كما قدم التهنئة لجميع صناع العمل وعلى رأسهم المخرجة منال الصيفى، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

"بلا دليل" مسلسل إجتماعي يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة وهو من نوعية المسلسلات الطويلة فى 45 حلقة، وفى نفس السياق انتهت السيناريست إنجى علاء من كتابة جميع الحلقات وسلمتها إلى شركة "سينرجى" المنتجة للعمل .

المسلس بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي .