شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيى ذكرى ميلاد عامر منيب "غالى عليا أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان رامى صبرى ذكرى ميلاد الفنان الراحل عامر منيب، اليوم الاثنين، معبرا عن اشتياقه الشديد لصديق عمره.

ونشر رامى صبرى، صورة للفنان الراحل عامر منيب، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا:" من أكتر الاشياء اللي اثرت فيا يوم ما روحت كنت غالى عليا أوى وكنت دائما بشوفك أخويا الكبير علاقتى بك علاقة ابديه ربنا يجمعني بك علي خير يا عامر يا غالى يا حبيبى".

وعلى الجانب الآخر، طرح رامى صبرى ألبومه الجديد "فارق معاك"، الشهر الماضى، ويضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".