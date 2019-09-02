شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض مسلسل "بحر" لماجد المصرى على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فضائية الحياة، فى السابعة مساء اليوم، أولى حلقات مسلسل "بحر"، الذى يشارك فى بطولته النجم ماجد المصرى، وينتمى إلى الدراما الصعيدية، ويعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى فى الحادية عشر والنصف مساء والإعادة الثانية فى الحادية عشرة صباحا.

ويعرض مسلسل بحر على قناة الحياة دراما فى العاشرة مساء والإعادة الأولى فى التاسعة صباحا، والإعادة الثانية الثالثة مساء.

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مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

ويسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد يتوجيه رسائل عدة فى مقدمهما الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.