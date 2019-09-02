شكرا لقرائتكم خبر عن عروس بيروت .. محمد عساف يطرح أغنيته الجديدة "كرمالك أنت" من تتر المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد عساف أغنيته الجديدة "كرمالك أنت" من تتر مسلسل "عروس بيروت" بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص، وعرض أولى حلقاته أمس، الأحد.

عروس بيروت تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول قصة حب نشأت عندما يلتقى "فارس" الذى يؤدى دوره ظافر العابدين بثريا "كارمن بصيبص، والتى تعمل مغنية فى أحد الملاهي الليلية، لكن لقاءهما وحبهما كان سببا فى بداية المشاكل بسبب رفض المحيطين لهما لهذا الحب، خاصة ليلى "تقلا شمعون" والدة فارس.

أبطال مسلسل عروس بيروت

مسلسل عروس بيروت بطولة ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغى، جاد أبوعلى، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردى.

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عروس بيروت



