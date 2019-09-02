شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سمير عاطف ينتهى من كتابة 13 حلقة من "النهاية" لـ يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست عمرو سمير عاطف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه إنتهى من كتابة 13 حلقة من مسلسل "النهاية" الذى يخوض به النجم يوسف الشريف خلال الماراثون الرمضانى المقبل وهو من اخراج ياسر سامى وانتاج سينرجى وحتى الان فى مرحلة اختيار فريق العمل الذى ينافس بقوة خلال الموسم .

وتعد هذه المرة السادسة الذى يتعاون فيها الثنائى سويا بعد سلسلة نجاحات سابقة بدأن بمسلسل "رقم مجهول" و"الصياد" و"لعبة ابليس" والقيصر" وكفر دلهاب" وأخيرا مسلسل "النهاية" الذى يجرى حاليا التحضيرات له .

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية العام المقبل بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر" .

Advertisements

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" بطولة وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال وحقق نجاح كبير اثناء عرضه .

وتعد هذه المرة السادسة الذى يتعاون فيها الثنائى سويا بعد سلسلة نجاحات سابقة بدأن بمسلسل "رقم مجهول" و"الصياد" و"لعبة ابليس" والقيصر" وكفر دلهاب" وأخيرا مسلسل "النهاية" الذى يجرى حاليا التحضيرات له والذى ينافس بقوة خلال الماراثون الرمضانى .

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية العام المقبل بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر" .

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" بطولة وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، وحقق نسب مشاهدة عالية أثناء عرضه.