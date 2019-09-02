مخرج "قيد عائلي" لـ"الخليج 365": "المسلسل حقق إحدى أمنياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال المخرج تامر حمزة، إنه ينتظر عرض الحلقات الجديدة المتبقية من مسلسله "قيد عائلي" على شاشة فضائية "دي إم سى"، بدء من يوم السبت المقبل.

وأضاف تامر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العمل الجيد يفرض نفسه في السوق، وهو ما يتوفر في أحداث مسلسل "قيد عائلي"، مؤكدًا أن الـ25 حلقة التي عرضت من المسلسل، لاقت قبولًا وإعجابًا من الجمهور.

وأشار إلى أن كون المسلسل 45 حلقة بالإضافة إلى عدم إذاعته في موسم دراما رمضان، لم يؤثرا في نسب المشاهدة، مضيفًا أن هناك أعمال قدمت في الموسم الرمضاني ولم تلق أي اهتمام من الجمهور.

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وأضاف: "قيد عائلي، عمل متصل يحتوي على 45 حلقة، وهذه التجربة الضخمة حققت إحدى رغباتي وأمنياتي التي كنت أتمناها في الدراما، فأول تجربة بالنسبة لي كانت الأب الروحي، وكان من أحلامي إخراج عمل يحمل كل الأجيال الفنية ابتداءً من الوجه الجديد لأكبر جيل فني، وهو ما تحقق في قيد عائلي، وأعتبرها تجربة مثمرة وممتعة".

وتعرض قناة "دي ام سى"، بداية من اليوم الاثنين، حلقات مجمعة للحلقات الأولى التي تم عرضها قبل شهر رمضان الماضي من "قيد عائلي" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي، ثم تبدأ في عرض الحلقات الجديدة من المسلسل.

ويشارك في بطولة المسلسل، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، ريم البارودي، أنعام سالوسة، صبري فواز، منة فضالي، محمد نجاتي، إيهاب فهمي، عمر الشناوي، هشام المليجي، سمير بدير، دنيا عبدالعزيز، كارولين عزمي، أميره هاني، كريم عبدالخالق وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.