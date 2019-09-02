خاص| أمير شاهين يكشف تفاصيل دوره في "نصيبي وقسمتك 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان أمير شاهين، إنه يشارك في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" من خلال حدوتة "اكدب عليا شوية".

وأضاف شاهين لـ"الخليج 365": "أجسد شخصية أحمد جلال ضمن أحداث المسلسل، وهو زوج من الأزواج الثلاثة في الحدوتة، وهو أكتر واحد فيهم مخلص لزوجته، رغم الشكوك التي يتعرض لها حول خيانته لزوجته، إلا أن الأحداث ستكشف في النهاية حقيقة الأمر".

وتابع: "صورت يوم واحد فقط من دورى في العمل، وأواصل مراحل التصوير خلال الأيام المقبلة داخل فيلا بمنطقة السادس من أكتوبر".

وأوضح: "شاركت في الجزء الأول بقصتين، ولم يسعفن الحظ في المشاركة بالجزء الثاني لاعتماده بشكل كبير على البطولة النسائية".

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وأضاف: "نصيبي وقسمتك، تجربة ناجحة جدًا، والناس بتحبها ومبسوطة منها لأنها تجربة جديدة عليهم بمشاهدة قصة كل 5 حلقات، وكأنك تشاهد فيلم قصير، فالموضوع مختلف وهو ما يجعلها تجربة رائعة".

وعن الشخصية التى يقدمها بالمسلسل مقارنة بالواقع، قال: "اللي بيحب بجد مش بيخون، وخيانته بتبقي صعبة شوية، ولكن واحد مش بيحب مراته أو مش مبسوط معاها، طبيعي إنه يسعى بأن يكوّن علاقات تانية".

يذكر أن صناع الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" انتهوا من تصوير قصتين، الأول بطولة الفنانة هبة مجدي بعنوان: "براد شاي"، للمخرج محمد سلامة ويشارك في بطولته عبير صبري وهاني عادل، بينما الحدوتة الثانية بطولة هنا شيحة بعنوان: "اتفضلوا في الصالون" للمخرج مصطفى فكري ويشارك في بطولته فراس سعيد ونانسي صلاح.

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