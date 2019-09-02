محمد عساف لجمهوره: "يوم ميلادي حلاوته بوجودكم قربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: وجه المطرب الفلسطيني محمد عساف، الشكر لجمهوره ومتابعيه، الذين حرصوا على تهنئته بعيد ميلاده الـ30. وعلق "عساف" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "يوم ميلادي حلاوته بوجودكم قربي يا عائلتي الكبيرة، سندي وحبايب قلبي". Advertisements وتابع: "شكرًا للجميع على محبتكم ومعايداتكم الجميلة بكلماتكم الراقية ولمساتكم الإبداعية من فيديوهات وتصاميم رائعة، جميعها تعني لي الكثير". وعساف مواليد أول سبتمبر 1989، حصل على لقب الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" عام 2013، بعدها انطلق في عالم النجومية بتقديم ألبومات وإقامة حفلات في كافة أنحاء الوطن العربي.

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