تراند اليوم : القبض على فنان شهير في «وضع غير طبيعي»

اعتقلت مصالح الأمن بمدينة أزمور المغربية ، الفنان الشعبي “حميد المرضي” صاحب أغنية “عندي قليب واحد” المشهورة.
و نقلت مصادر محلية، أن اعتقال الفنان المرضي ، تم وسط الساحة العمومية بمدينة أزمور حوالي الساعة التاسعة ليلا ، حينما كان الأخير في حالة سكر طافح و يتلفظ بكلام ساقط و نابي في حق نساء أزمور.
و ذكرت ذات المصادر ، أن مجموعة من الشبان حاصروا المغني “حميد المرضي” ، و قاموا باستدعاء الشرطة التي سارعت إلى إخطار النيابة العامة وبناءا على تعليمات نائب وكيل الملك تم إيداع المتهم رهن الإعتقال الإحتياطي والحراسة النظرية في انتظار إحالته على المحكمة اليوم الإثنين.