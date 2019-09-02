صور: رامي صبري يحقق حلمه بتقديم حفل غنائي بمواصفات عالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 سبتمبر 2019 10:35 صباحاً - حقق النجم رامي صبري حلمه في تقديم حفل غنائي داخل الأراضي المصرية بمواصفات عالمية بعد اقل من شهر على شكواه بسبب افتقاد المسارح المتاحة للمواصفات والإمكانات الفنية اللازمة، ووجه رامي الشكر لمنظم الحفلات وليد منصور لأنه من ساهم في تحقيق الحلم مع فريق شركته.

رامي صبري نشر عدة صور من حفله الأخير في جولف بورتو مارينا وسط حضور تجاوز 50 ألف معجب ووجه عبر حسابه بموقع إنستقرام رسالة خاصة إلى وليد منصور قال فيها: وليد منصور هو أحد أهم صناع شكل المسرح الغنائي في الشرق الأوسط لما بنشتغل أنا وهو على حفلة أنا شخصيا بحس أننا مش في مصر.. وليد بيختلفوا عليه كتير وده معروف ولكن في شغله الحقيقة مفيش عليه اختلاف».

وأضاف أشكرك من قلبي على المجهود 3 أيام مبتنامش عشان تطلع حفلة الجولف بالشكل العالمي ده وأشكر كل الشباب اللي ابتدوا معاك من حفلة بورتو سعيد لحد حفلة الساحل.. عايز أشكر الإضاءة والشاشات طارق صبري والصوت أشرف جاكسون والمسرح صلاح الشرقاوي، وإشراف على المسرح أحمد الحمام، شكرا مدير أعمالي أيمن نابليون وفرقتي الموسيقية، وأخيرا شكرا للجمهور اللي حضر وكبر نجاح الحفل.

يذكر ان رامي صبري عبر سابقا عن خيبة أمله في العثور على مسرح مناسب للاحتفال بصدور ألبومه الأخير "فارق معاك"، لافتا إلى أن المسارح المتواجدة في الساحل الشمالي لا تتسع لاستضافة حفلات ومهرجانات كبيرة في الشواطئ المصرية.

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وكتب رامي صبري عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك قائلا: يعني معقول نبقي مصر ومحدش عارف يعمل مسارح ومهرجانات كبيرة على الأقل في الصيف في الساحل، مثلا خدو مسرح مارينا القديم ويتجدد ويسموه مهرجان مارينا الدولي ذي أي مهرجان خارج مصر، يا ريت تغيرو الفكر مصر بلد الفن لازم يكون عندنا مهرجانات كبيرة ومسارح عالميه نعرف نشتغل عليها اكتر من كده.

الحفل شهد تقديم ألبوم رامي صبري الجديد والذي يحمل اسم "فارق معاك"، ويضم الألبوم 12 أغنية وهم "بتاع بنات"، و "أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عدد من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى أغنيتين وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".

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