صورة حديثة لحفيدات هيفاء وهبي.. شاهدوا كيف يشبهنها

شاركت زينب فياض ابنه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة أظهرت من خلالها ابنتيها حفيدات هيفاء وهبي، وعلقت على الصورة وقالت: «سعادتي، رهف فواز ودانييلا فواز، ما شاء الله».

متابعو زينب فياض، أشادوا بإطلالة هؤلاء الفتيات الصغار، وأكدوا أنه لا يوجد منهن من يشبه هيفاء وهبي، وأن ملامحهن مختلفة بشكل كبير عن ملامح جدتهن.

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هيفاء وهبي دائماً، ترفض الحديث عن ابنتها

يشار إلى أن هيفاء وهبي ترفض دائماً الحديث عن ابنتها زينب فياض، ابنة رجل الأعمال اللبناني نصر فياض، والتي ابتعدت عنه وفضلت العيش مع والدتها بسبب رغبتها في دخول الوسط الفني، ولكنها فشلت في هذا الأمر وتزوجت وتفرغت بعد ذلك لحياتها العائلية، ومن النادر أن تظهر هيفاء وهبي مع حيفدتها، ولم تقم بنشر صورتها معهم في أي من الإجازات واللقاءات التي تجمعهم.

على ناحية أخرى، عادت هيفاء وهبي مؤخراً للتعاون مع مدير أعمالها محمد الوزيري، الذي أعلن عن انفصاله من إدارة أعمال هيفاء وهبي، وبسبب الأضرار التي لحقت به والسباب والشتائم التي تعرض لها بسبب هذا الأمر، ولكن هيفاء خرجت لتؤكد أنه يوجد بينهما أعمال أخرى، وأنه اعتذر عن إدارة أعمالها في الحفلات الفنية فقط، ولكنه مازال يعمل معها، وتردد أن هيفاء وهبي على علاقة عاطفية بالوزيري، وتساعده لدخول الوسط الفني ولكنها لم تنجح حتى الآن.

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