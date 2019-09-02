تامر حسني يحلق شعره ويعلن عن خبر هام لجمهوره

نشر الفنان تامر حسني صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير إنستجرام، وظهر تامر بنيو لوك جديد؛ حيث قام بتقصير شعره، وأكد أن مظهره الجديد بسبب تصوير فيلم بعنوان: «مش أنا».

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وعلق تامر على الصورة؛ حيث قال: «تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان: «مش أنا»، وتسجيل أغانيه وتحضيرات تصوير كليب ألبومه القادم.. فيلم «مش أنا» قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.. اتكلمنا جد شوية نهزر بقى، «مين هيحلق كدا ويشترك معايا في (حملة نعيماً) نهاركم عسل».

يذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد «الفلوس»، الذي كان من المفترض أن يعرض بالسينمات في موسم عيد الأضحى الماضي، لكنه خرج من السباق في اللحظات الأخيرة، وهو من بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

