سالم الهندي يعلن تراجع اليسا عن قرار الاعتزال، ويوضح حقيقة تجاهلها له

وضع سالم الهندي، رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حداً للشائعات التي تشير إلى وجود خلافات بين الشركة السعودية والفنانة اللبنانية إليسا، أدت إلى إعلانها رغبتها في اعتزال الغناء.

وقال سالم الهندي، إنه التقى بإليسا في لندن منذ أيام للاتفاق على مشاريع فنية جديدة؛ لافتاً إلى أنه سيسافر لبنان قريباً من أجل سماع أغنيات ألبوم إليسا الجديد.

وعن تجاهل إليسا الرد على تغريدة سالم الهندي، الذي دعمها من خلالها بعد قرار الاعتزال، أكد أنها لم ترها ولم تقصد عدم الرد عليه؛ مصرحاً: «لسنا السبب في قرار الاعتزال».

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الكثير من المتابعين اعتبر قرار إليسا الاعتزال ما هو إلا وسيلة ضغط، بعد الأزمة الكبيرة التى نشبت أواخر العام الماضي، بين المطربة المثيرة للجدل وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات؛ حيث استشاطت غضباً بعد حذف روتانا أعمالها الفنية من كليبات وأغنيات أنتجتها الشركة، من يوتيوب.

وكانت إليسا قد أثارت ضجة كبيرة بعد إعلان رغبتها في اتخاذ قرار الاعتزال بعد طرح ألبومها المقبل في أعياد الكريسماس، بسبب أزمات في الصناعة الموسيقية، التي وصفتها بـ المافيا.

