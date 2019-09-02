تامر هجرس يثير الجدل بصورة مع ابنيته ومعاكسات طريفة من متابعيه

نشر الفنان تامر هجرس صورة تجمعه بزوجته وابنتيه، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور «إنستجرام»، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيه على موقع الصور.

وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرها تامر لجمهوره، فالبعض قال: «كلهم حلوين ويخبلوا»، وآخرون أشادوا بجمال الصورة.

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بينما مزح أحد المتابعين مع تامر هجرس، وقال له خلال التعليقات: «جوزني واحدة من بناتك وتعالى عيش معايا بالأردن».

وكانت آخر أعمال الفنان تامر هجرس فيلم «الديزل» مع الفنان محمد رمضان، وحقق بدوره نجاحاً ملحوظاً، بعد عرض الفيلم في العام الماضي.