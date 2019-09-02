نانسي عجرم تحتفل بعيد زواجها ورسالة رومانسية لزوجها

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد زواجها، ونشرت صورة برفقة زوجها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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وعلّقت نانسي عجرم على الصورة باللغة الإنجليزية، قائلة: «هذا اليوم سيظل أفضل يوم في حياتي دائماً.. عيد زواج سعيد يا حبي».

وتعكف نانسي عجرم على التحضير لألبومها الجديد، الذي من المقرر أن تطلقه في الأشهر الأولى من العام المقبل ٢٠٢٠، بعد تأجيله عدة أشهر؛ بسبب انشغالها بابنتها الصغرى «ليا» التي أنجبتها في شهر فبراير الماضي.

