أحمد السعدني يرد على الشامتين فيه بعد وفاة طليقته بكلمات قاسية

شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره بكلمات رداً منه على الشامتين فيه، بعد وفاة طليقته وأم أولاده بقوله: «طول عمري مبيفرقش معايا كلام الناس، وكنت بلوم صحابي زي أحمد فهمي مثلاً أنه بيقعد يشتم الناس اللي بتشتمه وأقوله أنت بتقرأ ليه أصلاً، كبر دماغك!! عمري ما اهتميت أقرأ التعليقات السلبية أو يمكن كنت محظوظ إني مكنتش بشوفها أو يمكن مكنش حد بيغلط فيا!!».

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وأضاف السعدني: «الحقيقة معرفش الوضع كان إيه، لكن بعد البوست الطويل اللي أنا كتبته لصاحبة البوست حبيبتي وأم ولادي، رحمة الله عليها، ومكنتش مهتم إن حد يقراه ولا كنت عايز أعرف رأي حضراتكم فيه!! لقيت صحابي قالولي إن في ناس شتمتني، استغربت لأن اللي اتربينا عليه إنه لا شماتة في مواقف معينة.. بس مهتمتش برضه لإن اللي فيا مكفيني أساساً».

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وأوضح السعدني: «النهارده بالصدفة كنت داخل أكتب تعليق على مدرب الأهلي الجديد، بحاول أكسر حالة الجمود اللي أنا فيها، والحمد لله فشلت فشل ذريع إني أكسرها، والفضل لناس المفروض إنهم متابعين ليا، المفروض برضه إنهم بيحبوني، يعني امال متابعني ليه، عشان يشتموني؟؟.. كلام البعض واللي أعتقد مخدش منهم ٥ ثواني كتابة.. لكن الأكيد إنه خد وجع قلب وروح وخد من دمي وأعصابي اللي اتحرقوا كتير».

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وتابع أحمد السعدني: «أنا لا حشتم ولا حعمل بلوك لحد ولا حقفل التعليقات، أنا حرجع زي ما كنت أكتب وأنزل صور لنفسي ولأي حد بيحبني وشخص محترم حتى لو اختلف معايا.. ومش عايز الهري ده ينسيني أشكر كل حد قريب مني وقف جنبي في شدتي، وكل بعيد كان بيدعي للغالية بالرحمة لينا بالصبر.. والأهم إني اكتشفت وأنا بكتب السطر ده إني كسرت حالة الجمود فعلاً، الحمد لله، والبوست اللي جاي حيكون عن المدرب، بس شكل حظه أديله فرصة معايا أشوفه في الماتشات.. إلى لقاء مش قريب غالباً».