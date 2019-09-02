مفاجات في حفل تامر حسني بالعلمين.. هؤلاء النجوم شاركوه الغناء على المسرح

أشعل تامر حسني حفله الغنائي، الذي أقيم بمناسبة مرور ١٥ عاماً على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان «حب»، أقيم الحفل بمدينة العلمين الجديدة.

قدم تامر حسني لجمهوره في الحفل عدة مفاجآت ضخمة، ومنها صعود الفنان والملحن محمد رحيم إلى مسرح الحفل، ومشاركة غناء أغنية «رسمي فهمي نظمي»، وصعود الفنانين حسام الحسيني وكريم محسن، ومشاركته غناء أغنية «come back to me»، وصعد أيضاً الفنان الشاب خالد منيب، ابن شقيق الفنان الكبير الراحل عامر منيب، وقاما بغناء أغنيته الخاصة، كما شهد الحفل حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings، التي شاركته الغناء والعزف في أغنية «يا بنت الإيه»، و«كل يوم أحبه تاني»، و«بامبوليو»، واحتفلت معه بمرور 15 عاماً على بداية تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي، وذلك بعد انتهائهم من فقرتهم الكاملة، وقاموا بإهدائه جيتاراً خاصاً بهم، وقاموا بالتوقيع عليه كإهداء له في هذه المناسبة الكبيرة.

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تامر حسني يقدم أغاني جديدة للمرة الأولى خلال الحفل

كما قدم تامر، خلال الحفل، عدداً من الأغاني لأول مرة في حفلاته الغنائية؛ احتفالاً بهذه المناسبة، إلى جانب مجموعة من الأغاني التي يقدمها دائماً بحفلاته، ومنها: «خلخال ورق، نسيتي نفسك، عيونه دار، قسمة ونصيب، كل يوم أحبه تاني، قرب حبيبي، بنت الإيه، أكتر حاجة، أنا ولا عارف، بعيش، عيونه دار، قولي بحبك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار»، وسط جو من البهجة والسعادة من جميع الحضور.

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جدير بالذكر أنه قد وقع الاختيار على تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل «إيجيبت كالندر»؛ ليكون حفله ختاماً لحفلات صيف ٢٠١٩ لعدة أسباب، أبرزها؛ لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي، والأعلى أجراً في الشرق الأوسط، وأول فنان مصري عربي يضع بصمة يده وقدمه على الطباعة الأسمنتية في المسرح الصيني بهوليوود، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائماً شعار «كامل العدد».

ووضعت الشركة المنظمة للحفل فئة استثنائية جديدة لتذاكر الحفل، وصلت إلى 60 ألف جنيه، و٤٠ ألف جنيه، ليتخطى أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئة من التذاكر الشخصيات العامة والدبلوماسية ورجال الدولة.

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حرص تامر في نهاية الحفل على شكر كل من اجتهد في إنجاح هذا الحفل، خصوصاً «الماسة» و«إيجيبت كالندر»، وكل الطاقم الفني والفرقة الموسيقية، وكذلك لأخيه ومدير أعماله حسام حسني، ومخرج العرض المسرحي تامر يحيى، مدير شركة «تي إتش بروداكشن».