جمهور رامي صبري يفاجئه على المسرح بهدية غير متوقعة

أحيا رامي صبري حفلاً غنائياً ضخماً، مساء أمس، بالساحل الشمالي، بحضور جماهيري غير مسبوق، من أبناء مختلف محافظات الجمهورية، ممن حرصوا على مشاركته الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد «فارق معاك».

حضر رامي بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون، وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مردداً أغنية «أجمل ليالي العمر»، تعالت صيحات وهتافات الإعجاب.

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حرص رامي على توجيه تحية للجمهور؛ للاستقبال المميز له، بالإضافة إلى كلمة شكر لإدارة منصور عامر، ولمنظم الحفل وليد منصور؛ لإتاحته الفرصة للقاء جمهوره داخل منتجعات بورتو للمرة الثانية، خاصة بعد نجاح حفل «بورتو سعيد» في عيد الأضحى الماضي.

كما أجرى رامي استفتاء عن عدد من استمع لأغاني ألبومه الجديد «فارق معاك»، ليردد الآلاف أسماء معظم أغانيه، وسط أجواء من البهجة والدعابة.

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من جانبه، حرص رامي على تقديم العديد من أغاني «فارق معاك»، منها: «أنا بعترفلك»، «أنا بابا»، «بتاع بنات»، «فارق معاك»، «حاول تنساني»، «حكاية حبنا»، «صعبان عليا».. وغيرها من التي أشعلت المزيد من وصلات الغناء والرقص المتتالية.

كما قدم رامي صبري عدداً كبيراً من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: «تعالي»، «عجبتني»، «مش أنا»، «أسيبك يومين»، «الراجل كلمة»، «مبروك علينا»، «ألف ما شاء الله»، «مهما ببعد»، «فاكر»، «وعد مني»، «جوايا هتعيش».. وغيرها من التي تفاعل معها الجميع، على مدى ساعتين متتاليتين.

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كانت ضمن الحضور شيري، زوجة رامي صبري، ونجلاهما عمر وعلي، وعدد من الأصدقاء المقربين، منهم المنتج محمد حامد، وغيرهم ممن تواجدوا في المنطقة المخصصة للـvip، وحرصت ريم، شقيقة رامي صبري، على إهدائه باقة من الزهور على شكل حرف R؛ احتفالاً بإطلاق الألبوم الجديد.