شاهد: عريس يجمع مبلغًا كبيرًا كهدايا في “صحن وليمة” من فئة 100 و500 ريال

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:49 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من المعازيم داخل قاعة أفراح ، يقدمون “المعونة” للعريس من خلال رمي النقود في “صحن وليمة” وضع على طاولة أمامه.

وأظهر مقطع الفيديو الحضور وهم يقومون بتقديم “الرفدة” كمعونة للعريس في زواجه ، بوضعها داخل صحن طعام كبير في مشهد ملفت للنظر.

يذكر أن “الرفدة” عادة اجتماعية توثق أواصر المودة والألفة بين المتزوج والرافدين ولها عدة مسميات مختلفة ، هدفها مساعدة العريس ومشاركته تكاليف الزواج وتقديم العون له في بداية حياته الزوجية.