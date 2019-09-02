كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:49 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من المعازيم داخل قاعة أفراح ، يقدمون “المعونة” للعريس من خلال رمي النقود في “صحن وليمة” وضع على طاولة أمامه.
وأظهر مقطع الفيديو الحضور وهم يقومون بتقديم “الرفدة” كمعونة للعريس في زواجه ، بوضعها داخل صحن طعام كبير في مشهد ملفت للنظر.
يذكر أن “الرفدة” عادة اجتماعية توثق أواصر المودة والألفة بين المتزوج والرافدين ولها عدة مسميات مختلفة ، هدفها مساعدة العريس ومشاركته تكاليف الزواج وتقديم العون له في بداية حياته الزوجية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: عريس يجمع مبلغًا كبيرًا كهدايا في “صحن وليمة” من فئة 100 و500 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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