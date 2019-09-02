شاهد .. آدم يفاجي جورج وسوف على المسرح ويقبل يده

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:49 صباحاً - شهد حفل الفنان اللبناني ” جورج وسوف ” بمهرجان قرطبة يوم السبت الماضي مفاجأة من الفنان اللبناني ” آدم ” .
حيث ظهر ” آدم ” على المسرح ليفاجي جورج وسوف وهو يقف خلفه ويغني مع الكورال أغنية ” كده كفاية ” .
وأثناء اداء الأغنية دعاه سلطان الطرب ” جورج وسوف ” إلى الغناء معه والوقوف بجانبه .
إلا أن آدم قد أصر على الاستمرار بالوقوف مع الكورال مطالبا إياه بالغناء .
ثم يقوم آدم في موقف فاجئ الجميع وتعبيرا منه لحبه لسلطان الطرب بتقبيل يد جورج وسوف .
وأشاد وسوف بموهبة آدم وأخلاقه العالية وتواضعه وطالب الجمهور بالتصفيق له قائلا : ” في ناس منحهم الله نفسية حلوة .. هذا الشاب من قلبي بحبه .. الله يقدرني أوقف معك ” .
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