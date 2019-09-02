كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:49 صباحاً - روى والد الطفل ماهر سعود القحيص الذي قـتل على يد كلاب ضالة هاجمته في حي إشبيلية بمدينة عرعر، يوم الأحد الماضي، تفاصيل الواقعة، التي وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسبابها.
وقال القحيص في مداخلة لبرنامج “mbc في أسبوع”، إن الحـادثة وقعت الساعة 11 والنصف ليلاً، حيث خرج ابنه من المنزل على غير عادته ولم يعد، وبعد البحث عنه وجدوه ميتاً أمام المنزل.
وأضاف أن الكلاب الضالة موجودة في الحي منذ فترة طويلة بسبب وجود القمامة والحفريات التي أسهمت في تجمعها، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية والمسؤولين في البلدية، حيث أكد أنهم لم يقصروا معهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا والد الطفل ضحية “الكلاب الضالة” بعرعر يروي تفاصيل حادثة مقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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