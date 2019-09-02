البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:49 صباحاً - دعت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها يوم أمس الأحد مواطنيها الموجودين في لبنان إلى مغادرة لبنان على الفور في ضوء الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها البلاد .

وأكدت إنه يتوجب على الجميع أخذ سبل الحذر والحيطة .

كما كانت البحرين قد شددت في وقت سابق على مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان نهائيا في الوقت الحالي منعا لتعرض المواطنين لأي مخاطر وحرصا على سلامتهم .

ويأتي بيان وزارة الخارجية البحرينية على إثر إعلان حزب الله عن تدميره لآلية عسكرية إسرائيلية في منطقة ” أفيفيم ” قرب الحدود الجنوبية للبنان .

وانتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ ” خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” هجوم حزب الله على آلية عسكرية إسرائيلية متهما الدولة اللبنانية ب” التفرج ” على التصعيد على حدودها وتعريض شعبها للخطر إلى جانب أن هذا الاعتداء يحرمه القانون الدولي .