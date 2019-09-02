شاهدوا فتاة كويتية تتعرض لموقف محرج مباشرة على الهواء

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:49 صباحاً - أحرج شاب كويتي، فتاة على الهواء مباشرة، عندما اتصل بها لتساعده في برنامج مسابقات.

وأوضح مقطع فيديو، الشاب وهو يشارك في برنامج مسابقات على إذاعة كويتية، وطلب الاتصال بالفتاة لتساعده في إجابة السؤال.

واستغربت الفتاة، اتصال الإذاعة بها وعندما تحدث معها الشاب لم تعرفه، إذ قال لها: ” أنا أحمد راعي السيارة الرنج روفر الأسود”.

وتسبب الموقف في إحراج الفتاة التي لم تتذكره، ما استدعى مذيع الحلقة إلى التدخل في الحديث.