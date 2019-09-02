كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 09:49 صباحاً - أحرج شاب كويتي، فتاة على الهواء مباشرة، عندما اتصل بها لتساعده في برنامج مسابقات.
وأوضح مقطع فيديو، الشاب وهو يشارك في برنامج مسابقات على إذاعة كويتية، وطلب الاتصال بالفتاة لتساعده في إجابة السؤال.
واستغربت الفتاة، اتصال الإذاعة بها وعندما تحدث معها الشاب لم تعرفه، إذ قال لها: ” أنا أحمد راعي السيارة الرنج روفر الأسود”.
وتسبب الموقف في إحراج الفتاة التي لم تتذكره، ما استدعى مذيع الحلقة إلى التدخل في الحديث.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا فتاة كويتية تتعرض لموقف محرج مباشرة على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.