مونيكا بيلوتشي بـ “الأحمر المثير” في مهرجان فينسيا – بالصور

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متابعة بتجــــــــــــرد: انضمت الفنانة الإيطالية الشهيرة “مونيكا بيلوتشي” لزوجها السابق “فينسنت كاسيل” على السجادة الحمراء في فيلمهما المشترك والذي خرج للنور أول مرة في عام 2002 بعنوان Irréversible في النسخة السادسة والستين من مهرجان فينيسيا السينمائي.
وكان ظهور النجمة العالمية البالغة من العمر 52 عاماً مثيراً بدرجة كبيرة في ثوب أحمر ناري، مزين بالورود، وبذيل طويل مميز أنيق، حيث وقفت بشكل مستقيم وبرشاقتها المعهودة التي تخطف الأنظار، وأكملت إطلالتها بالأقراط المتدلية وحقيبة يد سوداء.
وكانت مونيكا بيلوتشي قد تزوجت كاسيل في 1999 وانفصلا في عام 2013، وتقاسما أطفالهما، ولم تظهر بيلوتشي مع شريكها الجديد نيكولاس ليفبفر “36 عامًا “، والتي يُعتقد أن علاقتهما تعود إلى مايو 2017، بعد أربع سنوات من انفصالها عن زوجها السابق فينسنت.
ودخل الممثل الفرنسي فينسنت أيضًا منذ ذلك الحين في علاقة مع عارضة الأزياء تينا البالغة من العمر 22 عامًا، والتي تزوجها في أغسطس 2018، وأنجبا طفلهما الأول أمازون في أبريل 2019.
ويعتبر فيلم “لا رجعة فيه” أو “Irréversible” فيلم ألغاز وإثارة فرنسي تم إنتاجه في سنة 2002، وهو من إخراج غاسبار نوي ومن بطولة الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي وفينسنت كاسل وألبرت دوبونتيل، والفيلم يتحدث عن قصة انتقام زوج لاغتصاب زوجته الحامل من طرف مجهول.
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