تيم حسن يوضح حقيقة توقفه عن “الهيبة 4” بسبب “العميد”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم السوري تيم حسن جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة كشف من خلالها عن استعداده للبدء في تصوير مسلسله الجديد “العميد”.

وغرّد تيم قائلا: “نبدأ قريبــا إن شاء الله مسلسل العميد فكـرة KINGSET ، كتابة وإخراج باسم السلكا ومن إنتاجKINGSET DKL PRODUCTION مايا حبلي، فادي إسماعيل، باسم السلكا أكثم حماده”.

وأثار هذا الخبر تساؤل الكثيرين حول اعتذار تيم حسن عن استكمال سلسلة مسلسل “الهيبة”، إلا أن تيم أدرك سريعا ما حدث بعد إعلانه عن مسلسل العميد وغرًد قائلا: “الهيبة وجبــل بانتظاركم في رمضان القادم إن شاء الله.. العميد مسلسل خارج العرض الرمضاني”.

يشار إلى أن تيم حسن قدّم الأجزاء الماضية من مسلسل “الهيبة” بجانب عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي، من بينهم نادين نسيب نجيم، ونيكول سابا وسيرين عبد النور في أجزائه الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ أبطال الجزء الرابع ديما قندلفت وعادل كرم وتيم حسن في تصوير مسلسلهم خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على أماكن التصوير وتحضير كل الديكورات.