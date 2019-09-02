بأمر من سايمون.. منع أغاني “أديل” في X FACTOR و GOT TALENT

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن مقدم البرامج الإنجليزي ورجل الأعمال المشهور “سيمون كويل” قد منع أغاني المطربة البريطانية “أديل” من برنامجي The X Factor، وGot Talent.

وكان “سايمون كويل” حكم برنامج America’s Got Talent يعمل على التحضير لنسخة جديدة من أغنية “Bridge Over Troubled Water” إهداءً لضحايا حريق برج غرينفيل في لندن ولم تشارك “أديل” في الأغنية، وهو ما تسبب في غضبه.

وعلى الرغم من تبرع أديل بمبالغ مالية إلى الضحايا، وزيارتها لعمال الأطفاء الذي أطفأوا الحريق، إلا أنها لم تستجب إلى “كويل” لغناء الأغنية المشتركة التي كان ينوي إنتاجها، وهو ما أدى به إلى فعل انتقامي وحظرها.

وكانت أغاني المغنية المولودة في توتنهام تلقى قبولاً كبيراً لدى المتقدمين إلى البرنامجين الترفيهيين، وتقول الإحصائيات إنه بينما كانت أديل عنصراً أساسياً في The X Factor، لم تظهر أغانيها بعد حادثة غرينفيل.

الجدير بالذكر أن حريق برج غرينفيل هو حادث هز بريطانيا وسبب أزمة كبيرة في البرلمان، وقد حدث في يوم 14 يونيو 2017 حيث أعلن مفوض هيئة حريق لندن أن 58 شخصًا قتلوا وأصيب 30 آخرين من جراء حريق هائل شبّ في برج “غرينفيل” غربي لندن بالمملكة المتحدة، وشارك مئات من رجال الإطفاء و45 سيارة نجدة في الجهود المبذولة للسيطرة على الحريق.