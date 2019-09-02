ماني يثور غضبًا بسبب صلاح

متابعة بتجـــــــــرد: إنفجر مهاجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني غضبًا بعد خروجه من الملعب خلال اللقاء الذي جمع فريقه وبيرنلي والذي انتهى لصالح ليفربول 0-3. واستاء ماني من زميله محمد صلاح الذي لم يمرر له الكرة أمام المرمى للتسجيل،فإستدرك المدرب يورغن كلوب غضب المهاجم السنغالي وقرر تبديله قبل نهاية المباراة بدقائق. وأثار إنفعال ماني جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بين مشجعي فريق ليفربول.

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