لطيفة التونسية تعلن موعد حفلها بالإسكندرية

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت النجمة لطيفة التونسية عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، البوستر الرسمي الخاص بحفلها، المقرر أن تحييه بمدينة الإسكندرية.
وأعلنت لطيفة، عن الموعد الرسمي لحفلها قائلة: “جمهوري الغالي في الإسكندرية.. استنوني يوم الجمعة 13 سبتمبر في مدينة أليكس ويست، إن شاء الله هنقضي ليلة جميلة”.
وأعرب المتابعون عن سعادتهم بالخبر، وتمنوا لها التوفيق، مؤكدين انتظارهم للحفل.
تجدر الإشارة إلى أن لطيفة التونسية انشغلت خلال الفترة الماضية بإحياء سلسلة من الحفلات في تونس، والتقت في هذه الجولة أبناء بلدها ومحبّيها بسهرات تكلّلت جميعها بالنجاح.
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