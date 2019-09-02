جاستين بيبر يكشف عن صلة قرابته بـ”ريان جوسلينغ” و”أفريل لافين”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف المغني الكندي الشهير “جاستين بيبر” عن صلة القرابة التي تجمعه مع الممثل الكندي “ريان جوسلينغ”، والمطربة الكندية “أفريل لافين”، في منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”.

وخلال المنشور، الذي كان عبارة عن صورة توضح شجرة عائلته من نتائج موقع “Ancestry.com”، أعرب “بيبر” عن سعادته البالغة باكتشاف صلة القرابة بينه وبين اثنين من نجوم العالم، وكتب معلقا: “هذا أفضل يوم في حياتي”.

وكتب “بيبر”، 24 عاما، إلى جانب الصورة: “علمت للتو أنني مرتبط بكل من ريان جوسلينغ، وأفريل لافين.. هذا هو أفضل يوم في حياتي”.

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ويتضح في الصورة، أن “بيبر” هو ابن العم الحادي عشر، لنجم فيلم “La La Land”، كما انه ابن العم الثاني عشر للمطربة “لافين”.

وظهر “بيبر” في الفترة الأخيرة، وهو يتردد برفقة زوجته، عارضة الأزياء “هيلي بالدوين” على الاستوديو للعمل على موسيقى جديدة، إلا أنه لم يعلن عما سيطرحه قريبا.

وتزوج الاثنان العام الماضي أمام المحكمة، ومن المقرر أن يقيما حفل زفاف قريبا، بمشاركة أفراد العائلة والأصدقاء.