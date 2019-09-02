الفوز الاول لشارل لوكلير في الفورمولا1

متابعة بتجــــــــــــرد: توج سائق فيراري شارل لو كلير (21عاماً) بلقبه الاول في الفورمولا1 بعد فوزه بجائزة بلجيكا الكبرى امام سائقي مرسيدس البريطاني لويس هاملتون والفنلندي فالتيري بوتاس. الفوز الاول لفريق فيراري هذا الموسم أهداه لوكلير الى روح صديقه أنطوان هوبير سائق الورمولا 2 الذي توفي السبت بعد حادث مروع على الحلبة ذاتها.

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