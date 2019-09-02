معجبون ينبشون قبر فنان ويصورون الجثة! – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: في خطوة صادمة، قامت مجموعة من الشباب بنبش قبر الفنان دي جي عرفات والتقاط صورة لجثته في أبيدجان. ولفتت المعلومات الى أن معجبي المطرب الإيفواري قاموا بفتح تابوته صباح يوم السبت، وذلك بعد دفنه الجمعة. وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو وثّق مشهد إقدام المعجبين على فتح القبر وتصوير الجثة. Advertisements يذكر أن الشرطة تدخلت لتفريق الحشد واضطرت الى إطلاق الغاز المسيّل للدموع. إشارة الى دي جي عرفات توفي في 12 آب بعد تعرّضه لحادث دراجة نارية في أبيدجان، وقد كان واحداً من أكثر الفنانين شعبية في ساحل العاج وغرب أفريقيا.

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