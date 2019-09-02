"سقوط الملاك" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي.. و"الأسد الملك" يتقدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الإثنين 2019/9/2 10:51 ص بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/9/2 10:51 ص بتوقيت أبوظبي أبطال فيلم "أنجيل هاز فولن"

احتفظ فيلم الإثارة والحركة "سقوط ملاك" (أنجيل هاز فولن) بصدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، مسجلا 11.6 مليون دولار. والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك، من إخراج ريك رومان وو. Advertisements كما احتفظ الفيلم الكوميدي "أولاد طيبون" (جود بويز) بالمركز الثاني، مسجلا 9.2 مليون دولار، والعمل بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، من إخراج جين ستوبنيتسكي. وصعد فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) من المركز الخامس إلى الثالث هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 6.7 مليون دولار. فيما احتفظ فيلم الحركة "هوبس أند شاو" بالمركز الرابع للأسبوع الثاني، محققا إيرادات بلغت 6.3 مليون دولار، والعمل بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا، من إخراج ديفيد ليتش. وتراجع الفيلم الدرامي "الفائز" (أوفركمر) من المركز الثالث إلى الخامس هذا الأسبوع، مسجلا 5.7 مليون دولار، وهو بطولة أليكس كندريك وبريسيلا شيرر وشاري ريجبي، من إخراج أليكس كندريك.

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