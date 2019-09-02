رامي مالك يدًا بيد مع حبيبته في مهرجان البندقية السينمائي

Sep 02, 2019
حضر النجم العالمي رامي مالك برفقة حبيبته الممثلة البريطانية لوسي بيونتون، مهرجان البندقية السينمائي.
والتقطت الكاميرات مجموعة من الصور لرامي ولوسي وهما يحتضنان بعضهما على السجادة الحمراء حيث ظهرا في انسجام تام.
كما لاحقتهما الكاميرات اثناء وصولهما يداً بيد للمشاركة في المهرجان، فسرقا الانظار في مشهد رومانسي يدل على عمق الحب الذي يجمعهما.
وكان رامي قد حصد شهرة واسعة مؤخراً بعد ان فاز بأوسكار أفضل ممثل عن أدائه لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم “بوهيميان رابسودي”. كما لعبت الممثلة البريطانية لوسي بيونتون، دور حبيبته ماري أوستن في الفيلم أيضاً.
وشاءت الظروف ان تتحول علاقة الحب بينهما من التمثيل الى الحقيقة.
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