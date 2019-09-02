حوار للموسيقار الرّاحل سامي إحسان: أصالة بلا حس.. وابنه يردّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف أحد المغرّدين عن حوار سابق للموسيقار السعوديّ الرّاحل سامي إحسان في إحدى الصحف الخليجية، تحدّث من خلالها عن الفنانة السورية أصالة نصري، وجاء فيها رأيًا لسامي إحسان قال فيه "أصالة صوت قوي ولكن بلا حس، وتعمّدتُ التلحين لها حتى أثبت ذلك للمستمعين".

حديث الرّاحل الذي جاء قبل 24 عامًا، استثار ابنه الفنان محمد سامي إحسان، الذي لم يعجبه ما ورد في التغريدة، حيث علًق قائلاً: "‏أخي الحبيب ليس بهذا الوصف الوالد قال عن أصاله بل كان رد على سؤال وقال أصاله أحيان يكون صوتها حاد لأن الألحان المقدمة لها من البعض غير مناسبة لها ولا يراعوا جمال صوتها وكانت تغني بدون احساس لأن اللحن لايظهر إمكانياتها الجميلة"، علمًا بأنّ ردّه كان من خلال جريدة البلاد.

وسبق للموسيقار سامي إحسان أنْ قدّم ألحانًا للفنانة أصالة في أغنية "توأم الروح"، "النسيان"، "وصوني فيه"، "تفكيرك بعيد".

كما قدّم عددًا كبيرًا من الألحان لنجوم الأغنية العربية والخليجية، وكان مدرسةً تُقدِّم المواهب للساحة الفنية، كالفنان عباس إبراهيم وأنس خالد، وسبقهم عبدالمجيد عبدالله.