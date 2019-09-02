نجوى كرم: أتمنّى أنْ يصل وجه لبنان الحقيقيّ للعالم في "بعشق تفاصيلك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسعى شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم دومًا لتقديم أعمال مميّزة تتناسب مع وهج نجوميّتها، ومسيرتها الفنية التي تزداد شُهرتها يومًا بعد يوم.

وها هي هذه النجمة المميّزة تطلق عملها الجديد "بعشق تفاصيلك" من إنتاج شركة روتانا، وتعمد إلى تصويره في مسقط رأسها في زحلة وتحديدًا في منطقة البردوني، مُعيدة بذلك التجربة مع المخرج وليد ناصيف من خلال مشاركة جمهوره، سواء الذي تواجد في مكان التصوير أو احتشد أمام الشاشات التي وُضعت في عدد من المناطق اللبنانية.

وتجدر الإشارة إلى أنّه قد تمّ قبل أيام من إطلاق هاشتاغ "نجوى_من_كل_لبنان" ، للترويج لهذا العمل الجديد "بعشق تفاصيلك".

موقع "فوشيا" كان حاضرًا خلال تصوير الفيديو كليب وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.