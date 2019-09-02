إليسا تعرب عن اسيتائها من التصريحات المسيئة للفلسطينية إسراء غريب

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن استيائها الشديد من بعض التصريحات التي اعتبرتها مسيئة للفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي توفيت بعد تعرضها للتعذيب والعنف، موضحة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "ما في شي بيبرر القتل، ما شي أبدًا أبدًا أبدًا، والشرف منو معلق بالبنت وحياتها الخاصة، خلصنا رجعية، بس الأسوأ من القاتل هوي اللي بيبررلو أو بيقلوا كنت ربيها على جنب بدل ما تبهدل العيلة بالسمعة، القاتل هوي السمعة السيئة، مش البنت اللي بتحب #كلنا_إسراء_غريب".

وانهالت التعليقات من جانب المتابعين، ليعتقد عدد من المتابعين أنها تقصد الفنانة اليمنية المستقرة في الإمارات بلقيس فتحي حتى أن البعض وضع صورًا لتغريدة بلقيس في التعليقات للتأكيد على أنها المقصودة، حيث تعرضت بلقيس لهجوم دفعها للتراجع عن تصريحاتها بشأن وفاة إسراء غريب، التي قالت فيها: "أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف أن أختك خرجت سرًا مع رجل غريب وتأدبها بالبيت تفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها".

وتحت ضغط غضب جماهيري شديد، استجابت بلقيس لحملة الردود الرافضة لمواقفها، واضطرت إلى التراجع وتوضيح ما قصدته، من خلال سلسلة تغريدات أخرى قالت فيها: "فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك آثرت مسحها لأني كنت متاكدة أنها ستفهم خطأ.. يا جماعة اهدوا شوي أنا أساسًا ما كملت كتابة التغريدات كانت سلسلة ولم أكملها.. ما فعلوه أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريمة وحشية بشعة ويا كم طالبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائم الشرف وتوجب محاسبة القتلة".

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وأضافت: "دائما أشدد على تمكين المرأة وإعطائها حقوقها.. تغريدتي كانت ناقصة لم أكملها ومسحت كل التغريدات أساسًا ونعم الرجل الشرقي عليه أن يتفاهم مع أخواته وبناته لا قتلهم وفضحهم يجب أن يكون السر والغطا لأهل بيته أين الخطأ في ذلك!! الله يهديكم".

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وتابعت بلقيس: "في النهاية أستنكر أنا وجميع من علم بالموضوع قتل الفتاة #اسراء_غريب بهذا الشكل الوحشي والوطن العربي برمته يطالب بفتح التحقيق مع المستشفى وطاقمه الذي كان يتفرج وساكت على المهزلة وما سمعناه ورأيناه عاد بنا لعصر الجاهلية والتخلف ووأد البنات.. كفاية قتل وكفاية تبرئة للقتلة".

واختتمت بلقيس تغريداتها: "أعتذر إن فهمتم كلامي بشكل آخر وكان التأويل المرغوب في التغريدات السابقة ودمتم بود رحمها الله وأسكنها جنانه الواسعة وجعلها حورية من حوريات الجنة ذهبت للرحمن الرحيم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمها وتجنى عليها".

يذكر أن العلاقة بين إليسا وبلقيس لم تكن على ما يرام وظهر ذلك العام الماضي خلال لقاء إليسا في أحد البرامج التلفزيونية وخلاله تم عرض لقاء خاص لبلقيس تنتقد فيه تصرف إليسا مع الجمهور، ليأتي رد الفنانة إليسا بعد سماع ما قالته، إنها لا تعرفها وبررت إليسا ذلك بأن بلقيس مشهورة فقط في الخليج لا في بيروت، إذ قالت الفنانة اللبنانية: "مين عم يحكي؟"، فرد مقدم البرنامج بقوله "المطربة بلقيس"، فتابعت إليسا " لم أتعرف عليها.. وطبيعي ألّا أعرفها.. اعتقد أنها مشهورة في الخليج العربي وليس في لبنان ومصر.. أتوجه لها بالتحية".

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