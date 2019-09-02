شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Amazon Prime Video تكشف عن أول لـ فيلم The Aeronauts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Amazon Prime Video عن أول تريلر لـ فيلم الأكشن والمغامرة The Aeronauts، الذى من المقرر أن يطرح يوم 6 ديسمبر الجارى في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول حول العالم.

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فيلم The Aeronauts من بطولة إدي ريدماين، فيليسيتي جونز، هيميش باتل، آن ريد، تيم ماكينيرني، فيبي فوكس، توم كورتيناي، ريبيكا فرونت، فنسنت بيريز، روبرت جلينستر،

ويدور العمل في عام 1862، حيث تعاونت أميليا ورين طيارة البالون المتهورة مع أخصائي الأرصاد الجوية جيمس جلاشر لتعزيز المعرفة الإنسانية بالطقس ، حيث أنها تستطيع الطيران بالمنطاد أعلى من أي شخص آخر في التاريخ، وبينما تحطم الأرقام القياسية وتطور الاكتشافات العلمية، فإن رحلتها إلى حافة الوجود تساعد الزوج المحتمل في العثور على مكانه في العالم، ولكنهم يواجهون تحديات جسدية وعاطفية في الهواء الرقيق، حيث يصبح الصعود معركة من أجل البقاء.

العمل من إخراج توم هاربر الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جاك ثورن.