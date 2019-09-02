شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحيى حفلا غنائيا فى قبرص هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى السبت المقبل النجم اللبنانى وائل كفورى حفل غنائى كبير فى مدينة قبرص ومن المقرر حضور عدد كبير من الجالية العربية هناك ويقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.

فى سياق آخر، طرح كفورى أغنيته الجديدة "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" يوم 19 يونيو الماضى، وحققت نجاحا كبيرا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

يذكر أن النجم اللبنانى أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.