- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 08:41 صباحاً - فجّر الفنان المصري سمير صبري كاشفاً للمرة الأولى الأسباب الحقيقة وراء اعتزال الفنانة القديرة شادية وارتدائها الحجاب.
وقال صبري خلال ندوة أقيمت في “قصر السينما” تحت إدارة الممثل تامر عبد المنعم، إن النجمة الراحلة أصيبت بصدمات هائلة على الصعيد الشخصي في حياتها، الأولى بسبب عدم إنجابها وفقدانها لجنينها ثلاث مرات من زوجها الراحل الممثل صلاح ذو الفقار، والثانية وفاة شقيقها.
وأتت الصدمة الكبرىبعدما تمّ تشخيص إصابة شادية بمرض بسرطان الثدي، فسافرت إلى شقيقتها عفاف في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أجرت جراحة استئصال للثدي هناك، وبعد عودتها اكتشفت أن التشخيص كان خاطئا، ما جعلها تدخل في حالة شديدة من الإكتئاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا سمير صبري يحكي الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية.. أستأصلت صدرها بتشخيص خاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.