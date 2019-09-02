شاهدوا الدكتورة خلود تهاجم أطفال الروضة بسبب ابنتها.. وانتقاد لاذع لها وإتهامها بالتكبر

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 08:41 صباحاً - تسبب فيديو جديد للفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود في انتقاد لاذع لها، إذ وصفها البعض بعدم تقدير الأمور.

وظهرت الدكتورة خلود في مقطع فيديو ، تنصح الأمهات بإختيار الصف المناسب للأطفال في الروضة، مؤكدة أنه لا يكفي إختيار المدرسة الجيدة ،وأنها أخرجت طفلتها من صفها.

وأرجعت ذلك إلى ظهر سلوكيات غريبة ظهرت على طفلتها مؤكدة أن أطفال الروضة هم السبب فيها، وقالت: لازم تختارو عيال زينيين بالصف”، رغم أن جميع الأطفار في عمر صغير للغاية ولا يمكن لومهم على أي تصرفات.

وقالت إحدى المعلقات: الله شنو المش زين بعيال عمرهم لا يتجاوز العام و النصف او العامين ممكن تطلعينا على هالمعلومات الجبارة.

وتساءل آخرون عن طريقة اختيار الأطفال في الصف ، متهمين إياها بالتكبر وأنه لا ينبغي الحكم على الأطفال في تلك المرحلة.