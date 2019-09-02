متابع لـ محمد رمضان :”مفيش حد نمبر وان في مصر غير عادل امام”

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 08:41 صباحاً - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​، على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من حفله الأخير في الساحل الشمالي، وعلق قائلاً :”جمهوري نعمة كبيرة من رب العالمين، اقوي حفلة في مصر، ثقة في الله نجاح”.

وعلق متابعو رمضان، وأشادوا بإطلالته بالحفل، وكثيرون منهم إعتبروه الرقم واحد وتمنوا له النجاح الدائم، ولكن الملفت من بين التعليقات، أنه كان هناك تعليق لأحد متابعيه الذي قال له :”مفيش حد نمبر وان في مصر غير عادل امام، ومن نجاح لنجاح”.

إشارة إلى أن الفنان محمد رمضان كان أطلق كليب “انساي” مع الفنان المغربي سعد لمجرد، وحقق الكليب ملايين المشاهدات.

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