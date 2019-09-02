إطلاق "عروس بيروت" بحضور "فوشيا".. وهذا ما قاله نجوم العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت مجموعة قنوات "أم بي سي" احتفالاً أعلنت خلاله عن إطلاق المسلسل الدرامي العربي الطويل "عروس بيروت"، وهو من بطولة كوكبة من الممثلين منهم ظافر العابدين، تقلا شمعون، وكارمن بصيبص، في حين أدى النجم الفلسطيني محمد عساف شارة العمل.

وتخلل الحفل كلمة لمدير عام القنوات في "مجموعة MBC" علي جابر، أثنى فيها على نوعية العمل الذي تطلقه MBC4، موضحًا أن "عروس بيروت" يفتح الطريق أمام نمط مختلف من الإنتاجات الدرامية العربية ألا وهي المسلسلات الطويلة ممتدة الحلقات، معتبرًا أن المسلسل يعد أول خطوة من نوعها، نحو الارتقاء بالدراما التي تتولّى MBC إنتاجها للمرحلة القادمة.

من جانبه أعرب ظافر العابدين عن سعادته بقرب إطلاق العمل على الشاشة، مشيرًا إلى أنه يثق بأن الجمهور سيتفاعل مع الحكاية ومع قصة الحب الجميلة بين فارس وثريا.

كما تمنّت الفنانة كارمن بصيبص أن يلاحظ الجمهور الجهد الكبير الذي تم بذله من أجل إنجاح العمل.

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أما تقلا شمعون فقد لفتت إلى أنها تقدم شخصية ليست سهلة أبدًا"، واعتبرت أن الممثل لا يمكن أن يصل إلى قمة الإبداع، ما لم تتوافر عناصر الإنتاج المطلوبة.

موقع "فوشيا" كان حاضرًا وعاد بنقل الأحداث عبر الفيديو التالي: